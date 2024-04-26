Литва и Польша могли бы создать региональный логистический центр боеприпасов HIMARS

"Мы говорили о возможном сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Как известно, наш южный сосед – Республика Польша, действительно является примером того, как надо реагировать на геополитические риски, возникающие вокруг нас. А ваш пример — 4 проц. ВВП на финансирование обороны – действительно вдохновляет всех нас", – заявил Г. Науседа журналистам в пятницу во время военных учений, проходящих в Дирмишкес.

Г. Науседа отметил, что сейчас в Литве широко обсуждается тема увеличения финансирования национальной обороны. Назвав в качестве примера Польшу, президент подчеркнул, что Вильнюс и Варшава в этой сфере могут сотрудничать еще более тесно.