Литва и Польша купят ПЗРК Piorun

„Мы рады возможности присоединиться к закупке переносных зенитно-ракетных комплексов малой дальности Piorun. Укрепление противовоздушной обороны – одна из важнейших задач, которые мы перед собой поставили. Поэтому будущая закупка радует, как и сотрудничество с нашим близким союзником и соседом Польшей“, - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает министерство, во время визита в Вильнюс министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша несколько недель назад сообщалось, что Польша предложила Литве присоединиться к закупке польских ПЗРК Piorun.