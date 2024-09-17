2024.09.17 10:00

Литва и Нидерланды планируют дальнейшие учения ПВО Patriot

 
ELTA
ru.DELFI.lt
министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас
министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас
ФОТО: ALFREDAS_PLIADIS | kam.lt

Литва и Нидерланды планируют дальнейшие учения, в ходе которых в стране будут дислоцированы системы ПВО Patriot. Однако более подробная информация о таких планах не раскрывается – министры обеих стран указывают, что процессы еще находятся в стадии согласования.

„У нас были совместные учения с комплексами Patriot – понимание важности ПВО и тем самым сдерживания противника (...). Эти учения были очень полезны и для Литвы, и для нас. Мы многому научились и смотрим, когда сможем повторить это в будущем“, - сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник после встречи с министром обороны Лауринасом Кащюнасом.

Нидерландский министр не раскрыл подробностей того, когда подобные учения могут состояться снова. По его словам, планы еще разрабатываются и оцениваются возможности обоих государств. Кроме того, отметил он, при планировании важно учитывать сохраняющуюся нехватку систем ПВО.

„Мы все еще планируем. Намерение понятно – в будущем мы хотим делать это чаще“, - сказал министр.

„Однако подробностей о том, когда и на какое время – нам еще придется подождать, потому что мы еще планируем“, - добавил он.

В свою очередь Л. Кащюнас утверждает, что наблюдаемые в последнее время нарушения воздушного пространства НАТО доказывают, что Альянс должен усилить противовоздушную оборону в Балтийском регионе и на всем восточном фланге НАТО. Он повторил, что решение Нидерландов разместить системы Patriot в Литве на несколько недель летом было сильным шагом на пути к ротационной модели ПВО.

„Первый шаг Нидерландов и вызревание плана дальнейших (учений – ELTA) – это то, над чем мы работаем, с одной стороны, и от этого отталкиваемся, обсуждая с другими“, - подчеркнул министр обороны.

Р. Брекельманс выразил надежду, что пример Нидерландов побудит других членов НАТО присоединиться к реализации ротационной модели ПВО. По его словам, есть государства Альянса, которые были бы готовы сотрудничать на двусторонней основе – участвовать в совместных учениях, как это сделали Нидерланды и Литва.

Нидерландская система ПВО большой дальности Patriot была развернута летом в Литве для учений Baltic Connection 24, которые прошли 7-19 июля.

Развертывание Patriot для двусторонних учений в Литве стало первым шагом в реализации решения НАТО, принятого в прошлом году на Вильнюсском саммите, относительно ротационной модели ПВО, направленной на укрепление интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Альянса.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии