Литва и Нидерланды планируют дальнейшие учения ПВО Patriot

„Мы все еще планируем. Намерение понятно – в будущем мы хотим делать это чаще“, - сказал министр.

Нидерландский министр не раскрыл подробностей того, когда подобные учения могут состояться снова. По его словам, планы еще разрабатываются и оцениваются возможности обоих государств. Кроме того, отметил он, при планировании важно учитывать сохраняющуюся нехватку систем ПВО.

„У нас были совместные учения с комплексами Patriot – понимание важности ПВО и тем самым сдерживания противника (...). Эти учения были очень полезны и для Литвы, и для нас. Мы многому научились и смотрим, когда сможем повторить это в будущем“, - сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник после встречи с министром обороны Лауринасом Кащюнасом.

„Однако подробностей о том, когда и на какое время – нам еще придется подождать, потому что мы еще планируем“, - добавил он.

В свою очередь Л. Кащюнас утверждает, что наблюдаемые в последнее время нарушения воздушного пространства НАТО доказывают, что Альянс должен усилить противовоздушную оборону в Балтийском регионе и на всем восточном фланге НАТО. Он повторил, что решение Нидерландов разместить системы Patriot в Литве на несколько недель летом было сильным шагом на пути к ротационной модели ПВО.

„Первый шаг Нидерландов и вызревание плана дальнейших (учений – ELTA) – это то, над чем мы работаем, с одной стороны, и от этого отталкиваемся, обсуждая с другими“, - подчеркнул министр обороны.