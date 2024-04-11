Литва и Молдова будут развивать партнерство в сфере цифровизации

"Приоритетом правительства Молдовы является цифровизация секторов здравоохранения, образования, экономики и кибербезопасности. В Литве мы скопили наилучший опыт в предоставлении электронных госуслуг, поэтому мы можем стать цифровыми партнерами Молдовы. Кроме того, благодаря благоприятному правовому регулированию и благоприятной экосистеме для стартапов, Литва может стать отличным местом для выхода молдавских стартапов в Европу", – цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций А. Армонайте.