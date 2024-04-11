Литва и Молдова будут развивать партнерство в сфере цифровизации

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В четверг министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте встретилась с министром экономики и цифровизации Молдовы, вице-премьером Думитру Алайбой. В ходе встречи министры обсудили укрепление партнерства между странами в сфере цифровизации.

"Приоритетом правительства Молдовы является цифровизация секторов здравоохранения, образования, экономики и кибербезопасности. В Литве мы скопили наилучший опыт в предоставлении электронных госуслуг, поэтому мы можем стать цифровыми партнерами Молдовы. Кроме того, благодаря благоприятному правовому регулированию и благоприятной экосистеме для стартапов, Литва может стать отличным местом для выхода молдавских стартапов в Европу", – цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций А. Армонайте.

Гражданам Молдовы будет предоставлена ​​возможность пользоваться эл. программой резидентства, которая позволяет получать такие услуги, предоставляемые литовским правительством и иными учреждениями, как учреждение компаний, декларирование налогов и открытие банковских счетов, а также дистанционное учреждение компании – без приезда в Литву. Также предлагается пользоваться Startup Visa Lithuania.

По данным МЭИ, в 2023 г. Молдова, по объему товарооборота, заняла 72-е место среди 208 торговых партнеров Литвы, 66-е место – по экспорту и 71-е место – по импорту. Товарооборот между двумя странами в 2023 г. составил 47,9 млн евро.

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