Литва и Молдова будут развивать партнерство в сфере цифровизации

"Приоритетом правительства Молдовы является цифровизация секторов здравоохранения, образования, экономики и кибербезопасности. В Литве мы скопили наилучший опыт в предоставлении электронных госуслуг, поэтому мы можем стать цифровыми партнерами Молдовы. Кроме того, благодаря благоприятному правовому регулированию и благоприятной экосистеме для стартапов, Литва может стать отличным местом для выхода молдавских стартапов в Европу", – цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций А. Армонайте.
Гражданам Молдовы будет предоставлена возможность пользоваться эл. программой резидентства, которая позволяет получать такие услуги, предоставляемые литовским правительством и иными учреждениями, как учреждение компаний, декларирование налогов и открытие банковских счетов, а также дистанционное учреждение компании – без приезда в Литву. Также предлагается пользоваться Startup Visa Lithuania.
По данным МЭИ, в 2023 г. Молдова, по объему товарооборота, заняла 72-е место среди 208 торговых партнеров Литвы, 66-е место – по экспорту и 71-е место – по импорту. Товарооборот между двумя странами в 2023 г. составил 47,9 млн евро.