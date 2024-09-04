Литва и Германия подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве: будут определены права бригады, солдат и их семей

Двустороннее соглашение регламентирует не только порядок прибытия и отбытия бригады, предусматривает возможность доступа немецких солдат к объектам военной инфраструктуры Литвы, но также определяет налоговый режим, который будет применяться к немецким вооруженным силам и личному составу. Например, военные столовые и магазины для немецких солдат будут созданы с применением налоговых льгот. Правда, последними смогут пользоваться также военнослужащие других стран НАТО, кроме Литвы, участвующие в совместных операциях или учениях.

В среду правительство решило обратиться к президенту с просьбой предоставить полномочия на подписание соглашения с Германией министру обороны Лауринасу Кащюнасу и заместителю министра иностранных дел Йонасу Сурвиле.

Соглашение регулирует возможность для Вооруженных сил Германии создать в стране военную почту, автошколы, военно-медицинские учреждения и радиостанцию. Правда, радиочастоты для их нужд будут предоставлены бесплатно.

При этом, если гражданские служащие, представители госкомпаний или члены семей военнослужащих, приехавшие в страну вместе с бригадой, будут осуществлять экономическую деятельность в Литве, им придется платить налоги в Литве. Однако налоги, связанные с имуществом или местом жительства в Германии, должны направляться в Берлин.

Активы или услуги, приобретенные Вооруженными силами и государственными предприятиями Германии для исключительного использования бригады, также не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, акцизными сборами или аналогичными налоговыми обязательствами.

Соглашение дополнит протокол о намерениях, подписанный министрами обороны Германии и Литвы в декабре прошлого года относительно плана действий бригады Lietuva – он предусматривал, что правовая основа бригады будет определена отдельным соглашением.

Соглашение должно быть подписано на следующей неделе, 13 сентября. Как указал министр обороны Лауринас Кащюнас, это будет сделано в Берлине. Позже документ должны будут ратифицировать парламенты стран.

В соглашении – и внимание к образованию. В документе говорится, что дети солдат в Литве будут учиться на родном языке по немецким образовательным программам. Ожидается, что инфраструктуру для образования предоставят Вильнюсское и Каунасское городские самоуправления, включая возможное строительство объектов. Расходы на такие нужды и возможное строительство образовательных учреждений будут выделены решением правительства.

В апреле в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Также до конца года будет сформирован основной элемент штаба, который будет помогать с переброской в ​​страну немецких солдат.

Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.

Летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.