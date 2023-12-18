Литва и Германия подписали план действий по дислокации бригады в Литве

"Это историческое решение – как для Литвы, так и для Германии. Это существенно повысит оборонный потенциал, укрепит сдерживание и коллективную оборону НАТО", - сказал журналистам А. Анушаускас на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Министерстве обороны.
"Сегодняшний визит – это не обычный визит за границу. Сегодня начинается очень важный этап (…) и я должен сказать – по опыту последних месяцев, это новый этап дружбы между нашими странами", - сказал Б. Писториус.
В конце следующего года – сформированный элемент передислокации
В настоящее время в стране уже дислоцируется командный элемент немецкой бригады. По словам А. Анушаускаса, первый состав бригады прибудет в страну следующей весной, а к концу 2024 г. будет сформирован элемент передислокации.
"Уже запущен начальный этап переброски немецкой бригады в Литву. Весной следующего года в страну прибудет первоначальный состав, который к концу года вырастет до элемента передислокации бригады, который будет дислоцироваться в Вильнюсе", - пояснил А. Анушаускас.
"Прибудет команда, которая заложит основу для прибытия бригады, потому что нам нужно согласовать множество логистических и инфраструктурных проектов. Со временем численность команды вырастет до пары сотен и более – насколько мне известно, в нее войдут семьи. Возможно, количество семей будет небольшим", - уточнил глава Минфина.
"В 2025-2026 годах состоится основная переброска подразделений бригады. Мы стремимся перебросить основные подразделения в этот период", - сказал он.
Министр А. Анушаускас отметил, что работа по передислокации бригады уже ведется. Он также напомнил, что большая часть немецких солдат будет размещена на Руднинкском военном полигоне и в Рукле. Кроме того, продолжил он, планируется создать дополнительные объекты, связанные с логистическими аспектами бригады.
Тогда, подчеркнул А. Анушаускас, семьи солдат поселятся в Каунасе и Вильнюсе.
"Мы позаботимся, чтобы им были созданы условия для получения услуг образования, здравоохранения и других услуг на родном языке, а другая половина военнослужащих имела возможность выйти на рынок труда", - заверил он.
Кроме того, глава Минобороны подчеркнул, что Вильнюсу и Берлину еще предстоит подписать межгосударственное соглашение, которое определит социальные условия перебазирования немецких военных бригад и их семей в Литву.
"Безусловно, на повестке дня также подписание литовско-германского межгосударственного соглашения. Его еще надо подготовить, время у нас для этого есть – запланировано до августа. Я считаю, что это одна из важных работ. Это соглашение определит более общие вопросы, связанные с пребыванием граждан Германии в Литве", - подчеркнул министр.
А. Анушаускас также напомнил, что вопрос переброски немецкой бригады в Литву будет тщательно согласовывать созданная на прошлой неделе в Правительстве комиссия во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните.
"Это будет общегосударственный проект, который будет координировать созданная на прошлой неделе комиссия во главе с премьер-министром", - пояснил он, напомнив об обязательстве Литвы обеспечить адекватные условия службы и жизни немецких солдат.
Полная операционная мощность – в конце 2027 г.
Б. Писториус заверил, что Германия перебросит в Литву почти 5 тыс. солдат. Это будет происходить постепенно, повторил он, в зависимости от того, насколько быстро будет создана необходимая инфраструктура.
"Никогда прежде Бундесвер не направлял за границу столько солдат для постоянного присутствия. Это будет новшество. Здесь будет действительно большая бригада. Хочу напомнить, что всего будет 4,8 тыс. военнослужащих и дополнительно гражданских лиц", - пояснил Б. Писториус.
"В 2025-2026 годах мы перебросим большую часть сил – в зависимости от создания инфраструктуры. В 2026 году мы интегрируем в эту бригаду боевую группу батальона передовых сил, превратив ее в многонациональный батальон", - пояснил он.
Он также напомнил, что в Литву будут переброшены два батальона – 122-й бронетанковый пехотный батальон и 203-й бронетанковый батальон. На полную мощность бригада должна выйти в конце 2027 года.
Бригада будет подчиняться немецкой дивизии
Б. Писториус отметил, что дислоцированная в Литве бригада будет подчиняться немецкой дивизии. Он также указал, что немецкие танки будут доставлены в Литву в 2028 году.
"Мы говорили, что бригада будет значительно расширена в 2025-2026 годах и выйдет на полную операционную готовность в 2027 году. (...) И техника, необходимая бригаде в Литве, будет заказана – сейчас составляются и проверяются списки закупок", - сказал министр обороны Германии.
Он также упомянул, во сколько обойдется Берлину размещение бригады в Литве.
"Я могу вам сказать, сколько эта бригада стоит в месяц. В Германии (бригада – ELTA) стоит около 25-30 млн. евро в месяц. А если добавить еще и миссию за границу, то можно представить, сколько она в целом будет стоить", - подчеркнул Б. Писториус.
ELTA напоминает, что летом 2022 года Германия взяла на себя обязательство разместить в Литве воинскую единицу размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном канцлером Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.