Литва и Эстония консолидируют действия в условиях военной агрессии против Украины

Министры стран Балтии также более подробно обсудили правовые механизмы и возможности использования замороженных активов России и ее субъектов для возмещения ущерба и восстановления Украины.

По словам министра юстиции Э. Добровольской, чем быстрее страны Балтии и вся Европа объединят усилия для реализации всех возможных форматов правосудия в связи с ответственностью агрессора, тем эффективнее будет восстановлена ​​справедливость.

В сообщении министерства отмечается, что министры юстиции Литвы и Эстонии договорились об укреплении позиций стран Балтии на уровне сотрудничества с ЕС, поскольку ситуация в Украине оказывает существенное влияние на формирование политики ЕС, особенно в сфере юстиции.