К списку стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают выдавать туристические визы, относятся Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия, пишет издание The Village.
Финляндия пока не собирается ужесточать свою политику выдачи туристических виз россиянам.
"Мы уже и так значительно ограничили выдачу многократных виз", — заявил глава консульского управления МИД страны Юсси Таннер.
По его мнению, сокращение количества выдаваемых виз уже соответствует недавней приостановке упрощенного визового режима.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения Евросоюза.
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