Литва и еще 7 стран ЕС поддерживают членство Украины в сообществе

Согласно сообщению, президенты Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Чехии, Словении, Болгарии и Словакии обратились с открытым письмом к лидерам ЕС с призывом поддержать просьбу Украины о членстве в ЕС и как можно скорее предоставить статус кандидата, и начать переговорный процесс.
"Мы твердо убеждены в том, что Украина заслуживает того, чтобы ей в срочном порядке предложили перспективу вступления в Европейский Союз. Поэтому мы призываем государства-члены Европейского Союза мобилизовать максимальную политическую поддержку Украины и создать условия для ведомств Европейского Союза для шагов по немедленному предоставлению Украине статуса кандидата и началу переговорного процесса", - говорится в письме президентов.
Поддержку членству Украины в ЕС также выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Я выразил решительную поддержку борьбы Украины и ее членству в ЕС со стороны Литвы. У нас полностью совпадают взгляды по вопросу о том, куда должен плыть российский военный корабль и что нужно, чтобы он добрался туда быстрее", — написал министр в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал официальную просьбу к Европейскому Союзу о приеме его страны в блок, который сейчас насчитывает 27 стран.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урзула фон дер Ляйен зажгла надежды украинцев на более быстрое членство, заявив: "Они одни из нас, и мы хотим их у себя".
Однако, по словам чиновников ЕС, ускоренной процедуры присоединения не существует. Страны, желающие присоединиться к блоку, обычно сталкиваются с длительным и сложным процессом, часто связанным с крупными реформами для соответствия стандартам ЕС.
Они также должны показать, что разумная налогово-бюджетная политика стран приведет к введению евро в долгосрочной перспективе.
На прошлой неделе Россия начала войну в Украине, которая вызвала возмущение и гнев во всем мире.
Сухопутные войска Кремля вторгаются в Украину с севера — через Беларусь, а также с востока и юга, но встречают ожесточенное сопротивление украинских войск. Украинские военные заявили в понедельник, что российские войска снизили "темп атаки".
Запад поддерживает Украину оружием и гуманитарной, финансовой помощью, вводит строгие санкции против России.
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