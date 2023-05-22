Соглашение было подписано после десяти лет согласования возможностей сотрудничества. Одной из целей соглашения является улучшение состояния окружающей среды, установление, поддержание и укрепление прямых связей между природоохранными организациями.
Сотрудничество сторон будет осуществляться в сферах изменения климата, предотвращения и сокращения загрязнения окружающей среды, обращения с отходами и их повторного использования, защиты почвы, оценки воздействия на окружающую среду и природоохранных технологий, отмечается в сообщении.
Литва и Азербайджан планируют обмениваться информацией и опытом, экспертами, реализовывать совместные проекты, сотрудничать в создании и внедрении передовых экологических и природоохранных технологий. Планируется организация тренингов и семинаров.
Министерство указывает, что Литва намерена расширять проекты развивающего сотрудничества с Азербайджаном и готова активно делиться передовой практикой и успешным опытом в области охраны окружающей среды. На встрече министерских делегаций Литвы и Азербайджана широко обсуждался опыт Литвы в области внедрения и управления депозитной системой, а также возобновляемых источников энергии, особенно в области солнечной энергии.
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