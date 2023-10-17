Литва и 14 стран НАТО подписали соглашение о развитии европейского воздушного пространства

"Это соглашение союзников вдохновлено работой, проделанной Литвой, Латвией и Эстонией по созданию соединяющихся воздушных пространств в странах Балтии – это положило начало планированию таких воздушных пространств в других регионах Европы", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Как указывает министерство, целью этого соглашения о намерениях является поиск путей создания соединяющихся военных воздушных пространств между странами Европы, создавая более благоприятные условия для воздушной деятельности НАТО, включая учения и тренировки ПВО.
В этом году страны Балтии предоставили союзникам по НАТО возможность использовать соединенные воздушные пространства стран Балтии и призвали немедленно реализовать Ротационную модель противовоздушной обороны НАТО, которая призвана повысить готовность средств воздушной и противоракетной обороны Альянса. Как указывается в сообщении, на основе этой инициативы по принципу ротации будут развернуты наземные системы ПВО союзников и дополнительные возможности авиации.
По словам министра А. Анушаускаса, Литва уделяет большое внимание внедрению ротационной модели ПВО НАТО и готова к дислокации средств ПВО союзников.
Как указывает Минобороны, во время встречи министров обороны стран НАТО, состоявшейся на прошлой неделе в Брюсселе, соглашение подписали Албания, Болгария, Греция, Италия, Польша, Румыния, Норвегия, Словакия, Финляндия, Франция, Северная Македония, Швеция, Турция и Венгрия.