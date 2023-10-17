Литва и 14 стран НАТО подписали соглашение о развитии европейского воздушного пространства

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Alius Koroliovas

На прошлой неделе четырнадцать стран НАТО подписали соглашение о намерениях относительно расширения и доступности воздушного пространства для деятельности НАТО в Европе, сообщает Министерство обороны Литвы.

"Это соглашение союзников вдохновлено работой, проделанной Литвой, Латвией и Эстонией по созданию соединяющихся воздушных пространств в странах Балтии – это положило начало планированию таких воздушных пространств в других регионах Европы", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как указывает министерство, целью этого соглашения о намерениях является поиск путей создания соединяющихся военных воздушных пространств между странами Европы, создавая более благоприятные условия для воздушной деятельности НАТО, включая учения и тренировки ПВО.

В этом году страны Балтии предоставили союзникам по НАТО возможность использовать соединенные воздушные пространства стран Балтии и призвали немедленно реализовать Ротационную модель противовоздушной обороны НАТО, которая призвана повысить готовность средств воздушной и противоракетной обороны Альянса. Как указывается в сообщении, на основе этой инициативы по принципу ротации будут развернуты наземные системы ПВО союзников и дополнительные возможности авиации.

По словам министра А. Анушаускаса, Литва уделяет большое внимание внедрению ротационной модели ПВО НАТО и готова к дислокации средств ПВО союзников.

Как указывает Минобороны, во время встречи министров обороны стран НАТО, состоявшейся на прошлой неделе в Брюсселе, соглашение подписали Албания, Болгария, Греция, Италия, Польша, Румыния, Норвегия, Словакия, Финляндия, Франция, Северная Македония, Швеция, Турция и Венгрия.

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