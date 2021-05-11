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Литва будет добиваться возможности провести саммит НАТО в 2023 году в Вильнюсе.
NATO
NATO
© AFP / Scanpix

О поданной заявке в понедельник сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Литва подала заявку на проведения встречи на высшем уровне НАТО в 2023 году и сейчас мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это стало реальностью", – сказал глава государства.

"Коллеги ознакомились с нашим пожеланием и заявкой, очень серьезно ее оценивают. Сейчас вся работа за политиками и дипломатами", – добавил он.

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Об этом он заявил после удаленной встречи с руководителями стран Бухарестской девятки, в которой также приняли участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Г. Науседа также попросил о поддержке стран-участниц форума в отношении заявки Литвы на проведения в Вильнюсе в 2023 году саммита НАТО.

В 2005 году в Вильнюсе состоялась неформальная встреча глав МИД стран НАТО, в 2008 году в столице состоялась неформальная встреча министров обороны блока.

Саммит НАТО этого года состоится в середине июня в Брюсселе.

В "Бухарестскую девятку" входят государства так называемого Восточного фланга НАТО: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония.

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