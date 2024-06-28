Литва хочет денонсировать конвенцию по кассетным боеприпасам

В августе прошлого года министр обороны Арвидас Анушаускас публично выразил надежду на то, что Литва выйдет из Конвенции Осло, запрещающей применение кассетных боеприпасов. По оценке Минобороны, Литве „необходимо заново оценить положения этой конвенции в целях национальной безопасности“, поскольку с момента присоединения Литвы к конвенции ситуация с безопасностью существенно ухудшилась.

Кассетные боеприпасы – это боеприпасы, которые разрываются на множество суббоеприпасов. Эти суббоеприпасы обычно детонируют при контакте с твердым основанием, однако влажное или мягкое покрытие останавливает это. Такая взрывчатка может взорваться, если на нее наступить или взять ее в руки. По этой причине данный тип боеприпасов представляет опасность для гражданского населения.