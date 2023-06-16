Литва готовит список товаров, которые запретят перевозить через нашу страну

"В течение некоторого времени мы собираем информацию о транзите таких товаров через Литву (речь идет о тех товарах, которые произведены не у нас). Эти товары сухопутными путями идут в Беларусь и Россию. У нас есть данные о том, что часть таких товаров могут использовать во время войны в Украине, оказывается на поле боя. Поэтому мы предлагаем воспользоваться правом и составить списки кодов таких товаров, движение которых через территорию Литвы будет запрещено. Мы зарегистрируем постановление правительства.

Министерство экономики отвечает за контроль над такими товарами двойного назначения, иными словами, мимо нас такие товары на поле боя не пройдут, территорию Литвы для этого не будут использовать", – сказала министр экономики Аушрине Армонайте.

"Часть товаров двойного назначения могут использовать как в бытовых приборах, так и в вооружении. Данные служб показывают, что эти товары, мы уже идентифицировали 65 кодов, используют и на поле боя. Поэтому мы хотим ввести ограничения. Часть этих товаров не попала под санкции, часть попала. Список будет большим, в основном это электроника", – сказал министр.

Вице-министр Каролис Жемайтис прибавил, что сейчас видно, что через Литву перевозят намного больше электроники и инженерного оборудования.

"Большая часть этих товаров сейчас не попадает под санкции на уровне ЕС, поэтому Литва составляет свой список, который позволит запретить вывоз этих товаров в Беларусь и Россию", – сказал вице-министр.

Сообщается, что литовский экспорт от этого не пострадает, поскольку 93% этих товаров не из Литвы, а из других стран ЕС.

"Литва - просто конечный пункт, через который товары выезжают в Беларусь и Россию. (…) Наши перевозчики практически не участвуют в этом процессе, ЕС ввел санкции в отношении российских и белорусских перевозчиков, Россия ввела зеркальные санкции. Поэтому наши перевозчики в этом практически не участвуют, поскольку не могут, а абсолютное большинство и не хочет, но у нас есть перевозчики третьих стран, которые не попадают под санкции России и Беларуси", – пояснил Жемайтис.

Армонайте заметила, что литовские производители найдут иной способ торговли со своими партнерами в Азии, в обход России и Беларуси.

"ЕК информирована, МИД осуществляет консультации. Я считаю, что мы приняли европейское решение, Литва введет жесткое регулирование, оно больше отвечает законам ЕС, чем решение Польши полностью закрыть границы. Важно также, чтобы Латвия и Эстония, Финляндия и Норвегия приняли участие в общем решении", – упомянула министр.

Предполагают, что постановление может вступить в силу в июле 2023 года и будет действовать в течение года, потом его можно будет продлить. Правда, признают, что у бизнеса все же будет возможность перевозить товары, только он не сможет делать это по территории Литвы, значит, доставка станет дороже.

Delfi напоминает, что Польша с 1 июня ввела временный запрет на въезд грузового транспорта из России и Беларуси, поэтому основной транзитной страной стала Литва. Через Литву тягачи едут в Беларусь, там перегружают товары и везут их в Россию.

Financial times в мае писал о такого типа торговле между ЕС и Россией с Беларусью. FT выяснил, что из ЕС вывезли товары двойного назначения на сумму 2 млрд. долларов, только половина этих товаров попала в указанную страну назначения - Казахстан, Киргизию, Армению. Согласно данным портала, остальная часть ушла в Россию.

К примеру, по данным Financial times, за 13 месяцев с начала войны Литва через Казахстан переслала товары двойного назначения на сумму 84 млн. долларов США, сам Казахстан получил такие товары только на сумму 11 млн. долларов.