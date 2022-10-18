"Эта дополнительная закупка 300 бронированных внедорожников США является одним из важнейших шагов в модернизации литовской армии. Наше военное сотрудничество с США расширяется, и вместе мы можем внести свой вклад в обеспечение безопасности восточного фланга НАТО", - цитируются в пресс-релизе ведомства слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Агентство оборонных ресурсов при Министерстве обороны подписало новый договор правительством США на закупку 300 внедорожников на этой неделе.

В сообщении говорится, что вместе с 200 внедорожниками, которые закупаются по договору, подписанному с правительством США в 2019 году, для литовской армии будет закуплено в общей сложности 500 таких машин.

Сумму новой сделки министерство не уточняет, тогда как покупка 200 внедорожников обошлась Литве в 145 млн евро.

По данным Минобороны, вездеходы значительно усилят существующие возможности литовской армии, повысят мобильность, защищенность солдат и боевую мощь.

"Мы посылаем сильный сигнал нашим союзникам, что Литва не только всеми силами поддерживает воюющую Украину, но и заботится и инвестирует в собственную защиту, а также в оборону всего Альянса", — сказал Анушаускас.

По словам заместителя министра обороны Вилюса Семяшки, поскольку поставка внедорожников в Литву была согласована раньше, чем планировалось, первые машины по новому контракту будут доставлены в Литву в 2023 году, а к концу 2024 года будут постепенно доставлены остальные.

Приобретаемые машины имеют башни, вооруженые 12,7-мм пулеметами M2 QCB и могут перевозить пять человек с вооружением. Внедорожники производятся американской компанией Oshkosh Defense.

Внедорожниками JLTV будут обеспечены батальоны бригад Geležinis Vilkas ("Железный волк") и Žemaitija ("Жемайтия") Вооруженных сил Литвы, приоритет будет отдаваться национальным Силам быстрого реагирования.