Литва договорилась с Францией о закупке гаубиц Caesar Mark II

Во время своего визита в Париж в четверг министр обороны Арвидас Анушаускас подтвердил двустороннее соглашение с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню о присоединении к программе разработки Caesar Mark II. По словам министров, это соглашение значительно укрепляет как Литовскую армию, так и военное сотрудничество между Литвой и Францией, говорится в сообщении.

"Анализируя ход войны в Украине, мы видим необходимость усиления непосредственной огневой поддержки Литовской армии. Литва продолжает оказывать Украине постоянную военную поддержку военной техникой, поэтому нам также необходимо восстанавливать наши возможности. Именно поэтому было принято решение приобрести артиллерийские системы нового поколения Caesar Mark II, которые будут универсальными и адаптированными к различным артиллерийским задачам. Решение было принято после учета военных оценок специалистов. Война в Украине показала, насколько важна артиллерия на поле боя, эти обороноспособности жизненно необходимы для Литовской армии", - сказал министр обороны А. Анушаускас.

На весь проект разработки и приобретения артиллерийских систем Caesar Mark II Министерство обороны планирует выделить около 110-150 млн. евро. Эти средства пойдут как на разработку и приобретение систем, так и на их внедрение в Вооруженных силах Литвы. Срок поставки гаубиц Литовской армии – 2027 год.

Новейшими артиллерийскими системами будет обеспечен Артиллерийский батальон им. бригадного генерала Мотеюса Пячюлениса Пехотной бригады "Жемайтия" Литовской армии. Они заменят 105-мм буксируемые гаубицы, которые уже не отвечают требованиям современной боевой мобильности и огневой мощи.

Артиллерийскую систему Caesar в настоящее время используют или намерены приобрести несколько других союзников по НАТО – Бельгия, Чехия, Дания и Франция.

В ходе визита в Париж А. Анушаускас и С. Лекорню обсудили ситуацию с безопасностью, поддержку Украины, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и наиболее важные вопросы двустороннего сотрудничества. Министр ​​поблагодарил Францию за решение дислоцировать в Литве контингент из четырех истребителей "Rafale" для усиленной миссии воздушной полиции, а также за ее приверженность безопасности стран Балтии, направляя свои силы в батальоны передовых сил НАТО.

"Мы ценим вклад Франции в обеспечение безопасности региона стран Балтии. Ваша активная роль в батальонах передовых сил НАТО и участие в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии являются примерами солидарности и приверженности нашему региону", – сказал министр А. Анушаускас.