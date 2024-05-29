Литва денонсирует международный договор с Россией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

По мнению министра юстиции Эвелины Добровольской, после изменения геополитической ситуации – после начатой Россией беспрецедентной военной агрессии против Украины, совершаются грубые нарушения принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, поэтому Литва должна четко заявить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в области международных отношений со страной-агрессором.

В пресс-релизе министерства отмечается, что уже более двух лет правовое сотрудничество по этому договору де-факто не осуществляется, и запросы, полученные Литвой от России о правовой помощи, не реализуются, за исключением случаев, когда это связано исключительно и непосредственно с интересами граждан Литовской Республики.