2024.05.29 11:45

Литва денонсирует международный договор с Россией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ewelina Dobrowolska
Ewelina Dobrowolska
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Правительство одобрило предложение Минюста о денонсации международного договора с РФ о правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

По мнению министра юстиции Эвелины Добровольской, после изменения геополитической ситуации – после начатой Россией беспрецедентной военной агрессии против Украины, совершаются грубые нарушения принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, поэтому Литва должна четко заявить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в области международных отношений со страной-агрессором.

В пресс-релизе министерства отмечается, что уже более двух лет правовое сотрудничество по этому договору де-факто не осуществляется, и запросы, полученные Литвой от России о правовой помощи, не реализуются, за исключением случаев, когда это связано исключительно и непосредственно с интересами граждан Литовской Республики.

Поскольку продление договора с Россией должно состояться 21 января 2025 г., задача заключается в том, чтобы денонсировать договор как можно скорее – до автоматического продления его срока действия еще на пять лет.

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