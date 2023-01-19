Литва денонсирует двустороннее соглашение о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Такое решение принято с учетом политической ситуации в Республике Беларусь после сфальсифицированных выборов президента Республики Беларусь 2020 г., инструментализации миграции режимом Лукашенко против стран ЕС и вовлечения в войну против Украины.

"Реализация соглашения невозможна в текущей геополитической ситуации, и весьма вероятно, что его реализация не будет невозможна в ближайшее время", - говорится в оценке правового акта.

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Соглашение с Беларусью было подписано 1 июня 2006 г. в Вильнюсе. Оно предусматривало сотрудничество с целью эффективности использования инфраструктуры, окружающей среды, энергоресурсов регионов, городов и сельской местности, охране, а также в области туризма и туристической инфраструктуры, рекреации, спорта, культурного наследия. Соглашение также предусматривало сотрудничество по бизнес-инфраструктуре, трансграничному перемещению транспортных средств и пассажиров и т.д.

Литва еще в октябре 2020 г. прекратила финансирование проектов программы приграничного сотрудничества и проинформировала Европейскую комиссию о принятых решениях. С тех пор велся диалог с Еврокомиссией относительно дальнейшей судьбы программы до марта 2022 г. Тогда Европейская комиссия решила приостановить программу.

С начала восстановления независимости Литва подписала с Беларусью несколько двусторонних соглашений о сотрудничестве в соответствующих сферах управления МВД, а также несколько межведомственных соглашений, практическая реализация которых уже некоторое время не происходит.