Литва денонсировала три соглашения с Россией и Беларусью

За предложение денонсировать договор с Беларусью проголосовали 90 парламентариев, 1 проголосовал против, воздержались 4 депутата.

Денонсацию соглашения с Россией поддержали 94 члена Сейма, 1 проголосовал против, 1 парламентарий воздержался.

После принятия законов о денонсации соглашений с Россией и Беларусью правительства России и Беларуси будут проинформированы об этом решении по дипломатическим каналам. Никаких негативных последствий после принятия законов о денонсации соглашений не предвидится.

Во вторник Сейм также после рассмотрения одобрил денонсацию третьего соглашения между Литвой и Россией об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых нарушений.