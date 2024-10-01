2024.10.01 17:06

Литва денонсировала три соглашения с Россией и Беларусью

 
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
Seimo posėdis
Seimo posėdis
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Во вторник Сейм Литвы одобрил предложение денонсировать три международных экономических соглашения с Россией и Беларусью.

За предложение денонсировать договор с Беларусью проголосовали 90 парламентариев, 1 проголосовал против, воздержались 4 депутата.

Денонсацию соглашения с Россией поддержали 94 члена Сейма, 1 проголосовал против, 1 парламентарий воздержался.

После принятия законов о денонсации соглашений с Россией и Беларусью правительства России и Беларуси будут проинформированы об этом решении по дипломатическим каналам. Никаких негативных последствий после принятия законов о денонсации соглашений не предвидится.

Во вторник Сейм также после рассмотрения одобрил денонсацию третьего соглашения между Литвой и Россией об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых нарушений.

За это предложение проголосовали 96 парламентариев, никто не голосовал против, воздержался 1 член Сейма.

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