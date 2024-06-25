2024.06.25 17:03

Литва денонсировала международный договор о правовой помощи с РФ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Литва денонсировала международный договор о правовой помощи с РФ
Литва денонсировала международный договор о правовой помощи с РФ
ФОТО: Delfi

Во вторник Сейм одобрил предложение о денонсации международного договора с Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Цель состоит в том, чтобы не поддерживать более тесное правовое сотрудничество с государством-агрессором.

За предложение проголосовали 93 члена Сейма, 5 парламентариев воздержались.

Это соглашение было подписано в 1992 году и ратифицировано постановлением Верховного Совета Литовской Республики.

Целью соглашения было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, действующих на их территориях, а также развитие правового сотрудничества в сфере оказания правовой помощи.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, после изменения геополитической ситуации – когда Россия начала беспрецедентную военную агрессию против Украины, происходят грубые нарушения принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, Литва должна четко выразить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в области международных отношений со страной-агрессором.

Вот уже более двух лет правовое сотрудничество по этому соглашению де-факто не осуществляется и запросы о правовой помощи, полученные Литвой из России, не выполняются, за исключением случаев, когда это исключительно и непосредственно связано с интересами граждан Литовской Республики.

Латвия и Эстония уже приняли политические решения относительно прекращения международных договоров с Россией такого же характера.

Поскольку продление договора с Россией должно состояться 21 января 2025 г., цель состояла в том, чтобы расторгнуть этот договор как можно скорее – до автоматического продления его действия еще на пять лет.поли

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