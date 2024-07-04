Литва будет строже отбирать страны, где можно будет подавать заявления на получение ВНЖ

Как указывается в сообщении Министерства иностранных дел, согласно новому порядку, при отборе зарубежных стран Департамент миграции должен учитывать интересы государственной безопасности, приоритетные направления внешней политики, потребности рынка труда и институциональные возможности.
Кроме того, Департамент миграции относительно зарубежных стран должен консультироваться с Департаментом государственной безопасности, Службой охраны государственной границы и полицией.
Также была утверждена методика определения количества иностранцев, обслуживаемых в каждом отделении внешнего поставщика услуг.
В настоящее время, по оценкам, наибольшее количество иностранцев регистрируются для посещения филиалов внешнего поставщика услуг в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Казахстане и Узбекистане.
Министерство напоминает, что возможность иностранцам получить временный вид на жительство в Литве, находясь за границей, через внешних поставщиков услуг доступна с 1 января 2023 года. В этом году количество филиалов внешних поставщиков услуг сократилось с 34 до 31.
В прошлом году через филиалы внешних поставщиков услуг было подано 29 739 заявлений на получение временного вида на жительство в Литве. Больше всего заявок было подано в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.