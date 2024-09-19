2024.09.19 14:34

Литва будет сотрудничать с Украиной в сфере молодежной политики

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Литва будет сотрудничать с Украиной в сфере молодежной политики
Литва будет сотрудничать с Украиной в сфере молодежной политики
ФОТО: mms.gov.ua

Министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас и министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный подписали план сотрудничества в сфере молодежной политики.

„Мы с Украиной до победы. Мы поддерживали и продолжаем поддерживать ее во всех сферах, делясь передовым опытом и укрепляя ее решимость идти по пути европейской интеграции“, - сказал министр В. Шилинскас.

Как сообщает министерство, план предусматривает поощрение сотрудничества в вопросах молодежной политики, развитие совместной деятельности в сфере национальной и гражданской идентичности.

В ходе реализации плана будет осуществляться обмен передовым опытом и повышаться компетентность лиц, работающих с молодежью. Также будет поощряться международное сотрудничество и взаимопонимание молодежных организаций.

Особое внимание также будет уделяться работе с молодыми людьми, которые не работают, не учатся (поколение NEET), психологической поддержке, экономической интеграции молодежи и гражданскому воспитанию, чтобы молодые люди были лучше подготовлены к решению вызовов будущего.

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