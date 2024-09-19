Литва будет сотрудничать с Украиной в сфере молодежной политики

„Мы с Украиной до победы. Мы поддерживали и продолжаем поддерживать ее во всех сферах, делясь передовым опытом и укрепляя ее решимость идти по пути европейской интеграции“, - сказал министр В. Шилинскас.

Как сообщает министерство, план предусматривает поощрение сотрудничества в вопросах молодежной политики, развитие совместной деятельности в сфере национальной и гражданской идентичности.

В ходе реализации плана будет осуществляться обмен передовым опытом и повышаться компетентность лиц, работающих с молодежью. Также будет поощряться международное сотрудничество и взаимопонимание молодежных организаций.