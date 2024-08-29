Литва будет обязана закупить определенное количество боеприпасов у завода Rheinmetall, который будет построен в стране

„Есть еще одна небольшая проблема. Я могу только предполагать, потому что не знаю, что вместе с Rheinmetall возникают определенные обязательства Правительства по покупке части продукции. И, несомненно, таких производителей из мира будет больше. И тут у нас будет небольшой феномен вакцины от COVID – как нам посчитать, чтобы закупать и выполнять эти обязательства с умом, чтобы у нас была обеспеченная оборона, но не было огромных, ржавеющих складов и больших денег, что мы потратим на выполнение этих обязательств?“, – поднял вопросы Р. Валюнас.