2024.08.23 07:00

Литовской армии передано более полутора сотен бронированных вездеходов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
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ФОТО: KAM nuotr.

На этой неделе Литовской армии была поставлена ​​партия из более чем 150 самых современных в мире бронированных вездеходов, сообщило в четверг Министерство обороны.

„Модернизация Литовской армии продвигается быстрыми темпами. Новая партия вездеходов JLTV, доставленная в Литву на этой неделе, еще раз демонстрирует тесное сотрудничество литовских и американских вооруженных сил. Эти бронированные вездеходы будут также использоваться в качестве платформы для систем ПВО малой дальности“, - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает министерство, закупка бронированных вездеходов началась в 2019 году, после того как Минобороны и Правительство США подписали соглашение о закупке.

Первый этап завершился в прошлом году поставкой Литовской армии 200 внедорожников. В ходе реализации второго этапа закупок для Литовской армии будет произведено еще 300 вездеходов американской компании Oshkosh Defense. После доставки в Литовскую армию их будет в общей сложности 500.

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