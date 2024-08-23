Литовской армии передано более полутора сотен бронированных вездеходов

„Модернизация Литовской армии продвигается быстрыми темпами. Новая партия вездеходов JLTV, доставленная в Литву на этой неделе, еще раз демонстрирует тесное сотрудничество литовских и американских вооруженных сил. Эти бронированные вездеходы будут также использоваться в качестве платформы для систем ПВО малой дальности“, - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает министерство, закупка бронированных вездеходов началась в 2019 году, после того как Минобороны и Правительство США подписали соглашение о закупке.