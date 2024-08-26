2024.08.26 10:47

Литовской армии доставлены ракеты Bolide стоимостью 11 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Raketinis kompleksas RBS70
Raketinis kompleksas RBS70
ФОТО: RAVEENDRAN | AFP / Scanpix

Литовской армии доставлены ракеты типа Bolide для переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) малой дальности RBS-70.

Как указывает Минобороны, ракеты стоимостью 11 млн евро помогут обеспечить более эффективное выполнение задач ПВО.

Контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на закупку управляемых ракет Bolide зенитно-ракетного комплекса малой дальности RBS-70 Агентство оборонных ресурсов подписало осенью 2022 года.

Эта система ближнего действия была выбрана из-за ее исключительной простоты обслуживания, мобильности и полной невосприимчивости к механическим и электромагнитным помехам.

В 2024 году более 45% оборонного бюджета, или почти 1 млрд евро, предусмотрено на модернизацию Литовской армии.

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