Литовский военный эксперт: демократия – очень плохая форма правления, когда страна готовится к войне

О том, подходит ли Лауринас Кащюнас на пост министра, хорошо ли справлялся со своими обязанностями уходящий глава ведомства, и реальна ли угроза военного вторжения в Литву со стороны России и Беларуси, мы поговорили с руководителем Фонда поддержки обороны, полковником запаса литовской армии Вайдотасом Малиненисом.
– Г-н Малиненис, как вы оцениваете дискуссии по поводу отставки министра обороны Арвидаса Анушаускаса и не менее горячие споры вокруг нового кандидата на пост главы военного ведомства Лауринаса Кащюнаса?
– Я бы не хотел комментировать аспекты, связанные с особенностями биографии Кащюнаса и то, что он делал в молодости. Буду исходить из того, что вижу сейчас. С одной стороны, Кащюнас, будучи главой парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, показал себя как человек, способный принимать решения. Поскольку мне как представителю НПО приходилось сотрудничать с ним и консультировать, могу сказать, что он умеет слышать, слушать и принимать критику. Мой опыт общения и работы с ним, в отличие, кстати, от уходящего министра Анушаускаса, – положительный. Хотя это не означает, что мы всегда и во всем были согласны друг с другом.
Анушаускас же, в отличие от Кащюнаса, не воспринимал критику, его аргументы во время дискуссий очень часто были неконструктивными, он даже позволял себе унижать оппонентов, указывая на то, что мы, эксперты со стороны, якобы ничего не понимаем. Уходящий министр прибегал к аргументу, что вот я, мол, знаю планы, а вы нет, хотя у нас тоже имеются о них представления.
А когда человек не принимает критику, это означает, что он не стремится искать лучших решений, и это сказывается на темпе выполнения конкретных задач и проектов, о чем упоминала и премьер-министр.
– А в чем проявляется решительность Кащюнаса?
– Давайте вспомним кризис незаконных мигрантов 2021 года на границе с Беларусью. Я расцениваю его как решение президентов России и Беларуси напасть на Литву – испытать нас на прочность. Это были подготовительные действия перед широкомасштабным вторжением в Украину.
И вот благодаря таким решительным людям, как Лауринас Кащюнас, который, скажем так, позволил себе немного наплевать на позицию международных организаций – а это, я убежден, нужно было сделать, так как речь шла об атаке на Литву, – блокировал границу, инициировал строительство забора, мы преодолели острую фазу кризиса.
Позже, когда я общался с польскими политиками и экспертами, они благодарили Литву за то, что мы показали им способ, как защититься от подобных атак. Мы дали им рецепт и указали путь к решению проблемы.
К слову, миграционный кризис не исчез – он находится в тлеющей фазе, но попытки проникновения через границу продолжаются – в меньшей степени у нас, в большей степени в Польше и в Латвии.
Также этот кризис позволил нам потренировать свои вооруженные силы, в первую очередь добровольческие части, которые принимали участие в охране госграницы.
– Лауринас Кащюнас уже сделал несколько заявлений – он обещает приступить к созданию системы военных комендатур, тылового обеспечения, ускорить производство дронов, подготовку армейского резерва, воплотить в жизнь идеи и планы по всеобщей обороне, однако до очередных выборов в Сейм остается всего полгода. Можно ли серьезно относиться к его словам, учитывая то, что его время ограничено?
– На самом деле, полгода в сегодняшних условиях – это очень много. Все зависит от того, с чем сравнивать. Если бы мы жили в абсолютно мирное время, как это было в конце 90-х или в 2010-х, когда военные строили свои планы на годы вперед, исходя из того, что уровень угрозы оценивался совершенно иначе, чем сейчас, тогда разговор был бы другим. Сегодня же речь идет о том, что у нас есть несколько лет – два-три года до потенциального столкновения России со странами НАТО, возможно, с государствами нашего региона, – и в данных временных рамках полгода – очень большой срок. Каждый день сейчас на вес золота, и деятельный человек, способный принимать и предлагать решения, очень ценен.
Господина Анушаускаса я могу упрекнуть в том, что с его стороны не было никакого продвижения – он даже не просил ресурсов, утверждая, что нам всего хватает. Не было никакого прогресса.
Будем надеяться, что сейчас это продвижение и прогресс будут, так как до сих пор уходящего министра, скорее, надо было тянуть, то есть подталкивать к решениям.
В пользу Кащюнаса говорит и то, что он, в отличие от Анушаускаса, владеет английским языком, а это, поверьте, очень важно. Министр должен бегать по коридорам НАТО, дискутировать, предлагать и быть очень активным. Анушаускас этого не мог, и из своих источников я знаю, что союзники в Германии, например, это заметили и были удивлены таким положением вещей.
Основной вопрос с отставкой Анушаускаса для меня заключается не в том, почему его увольняют, а почему это делается только сейчас, почему мы так долго ждали?
– Иными словами, обещания Кащюнаса, на ваш взгляд, все-таки можно выполнить за ограниченный промежуток времени?
– Я бы сказал, что его заявления дают надежды на то, что общий процесс, в том числе реализация тех задач и проектов, о которых он упомянул, ускорится. Готов повторить: в сегодняшних условиях полгода – это очень много. Однако для этого министру нужна широкая поддержка в правительстве и в Сейме.
– На широкую поддержку в Сейме, учитывая, что против назначения Кащюнаса выступает не только оппозиция, но и правящая "Партия свободы", рассчитывать пока явно не приходится.
– Оппозиция должна понять, что демократия – это очень плохая форма правления и во время войны, и во время подготовки к ней. Есть много исторических примеров – в Древней Греции и в Риме, когда государства готовились к войне, общество осознанно жертвовало демократией, назначая на пост руководителей диктаторов – для того, чтобы те должным образом подготовились.
Конечно, все это оправдывалось до тех пор, пока диктаторы – уже после кризисов, – не желая уходить, узурпировали власть, но в первые разы это срабатывало.
Я бы призвал оппозицию и наши общественные организации понять, в какой ситуации мы находимся, и отнестись к ней очень серьезно.
В контексте появившейся петиции против назначения Кащюнаса министром могу сказать, что уровень угрозы, очевидно, оценивается ими недостаточно серьезно. Этим общественникам стоит напомнить, что Кащюнас идет работать не в министерство по правам человека, он не будет заниматься правами геев и ЛГБТ.
Кроме того, на мой взгляд, в стране не хватает лидерства и лидера, который мог бы мобилизовать, сплотить и консолидировать общество, политиков и управленцев, расставить приоритеты с точки зрения общественных финансов, трат и инвестиций государства в те или иные отрасли и проекты.
– Со стороны официальных ведомств и ведущих политиков звучат разные оценки и заявления – довольно часто послания относительно военных угроз противоречат друг другу, как это было с предостережениями главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса, сказавшего, что война России и стран НАТО это, условно говоря, вопрос времени, и реакции президента Гитанаса Науседы, который подверг его слова критике. Есть ли у властей проблемы с коммуникацией?
– Приведу вам пример. В 2020 году во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, власти ежедневно общались с людьми – через телеобращения и пресс-конференции, к которым в какой-то момент присоединился и тогдашний премьер Саулюс Сквернялис, и это хороший пример. Это помогало преодолеть панику, приглушить страхи – это была грамотная государственная политика.
Возвращаясь к Кащюнасу, если мы назначаем на один из ключевых постов активного человека, есть смысл надеяться, что прогресс и активность появятся или станут больше и в других областях.
Если Лауринас Кащюнас пожелает, он может стать главным спикером с точки зрения коммуникации правительства с населением.
Одним словом, я возлагаю на него много надежд, но часто бывает так, что когда твои ожидания завышены, исполнение впоследствии хромает и разочарование из-за этого больше, но, надеюсь, что все-таки сильно расстраиваться не придется.