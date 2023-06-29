29 июня 2023 г. 21:59

Литовский визовый центр в Минске прекратил прием документов для национальных виз Литвы

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT

В Минске уже нельзя получить национальную литовскую визу для всех оснований. Для этого надо находиться на территории Литвы либо обращаться к внешнему поставщику услуг в других странах, который был определен Департаментом миграции Литвы.

Такие ограничения принимаются в рамках вступления в силу изменения в закон "О правовом статусе иностранцев".

visa.vfsglobal.com. сообщает, что визовый Центр Литвы прекратил принимать документы на национальные визы Литовской Республики на рабочих основаниях в Минске, начиная с 15 июня 2023 г., в остальных городах Беларуси - с 14 июня 2023 г., а также на национальные визы на иных основаниях в Минске, начиная с 29 июня 2023 г., в остальных городах - с 28 июня 2023 г.

С 1 июля заявления на национальные визы должны подаваться на государственном литовском сайте migracija.lt.

Важно помнить, что с 1 июля национальные визы не будут выдаваться следующим категориям:


Студенты очной формы обучения, приезжающие на учебу в высшие учебные заведения, зарегистрированные и действующие в Литовской Республике;

Преподаватели и исследователи, поступающие на работу в высшие учебные заведения по трудовым договорам;

Иностранцы, прибывающие на работу, когда их профессия занесена в список недостающих профессий;

Иностранные работники, имеющие разрешение на работу, выданное службой занятости;

Граждане Австралии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Новой Зеландии, Южной Кореи, Канады и Беларуси, которые до сих пор получали национальные визы в упрощенном порядке;

Иностранцы, подавшие заявление на выдачу или изменение вида на жительство или карты члена семьи гражданина ЕС;

Иностранцы, в отношении которых Департамент миграции принял решение о выдаче вида на жительство или карты члена семьи гражданина ЕС.

Иностранцам всех этих категорий для легального въезда и пребывания в Литве придется обращаться не за национальной визой, а за получением разрешения на временное проживание в Литве.

Его можно получить не только в Литве, по прибытии в Департамент миграции, но и в 34 центрах компании VFS Global, работающих в зарубежных странах, где вышеуказанные услуги предоставляются с начала этого года.

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