Литовский политолог: Будет ли закрыта граница? Это зависит от белорусской стороны

– В заявлениях министра внутренних дел и администрации Польши говорилось о «критических инцидентах», которые приведут к полному закрытию границы, но ничего не говорилось о давлении на польское меньшинство в Беларуси. Это случайность или стремление польской стороны снять градус напряженности?

– Я не думаю, то можно говорить о смягчении позиции Польши – особенно по этому вопросу. Дело в том, что у каждой стороны есть свои соображения, а также собственные двусторонние отношения с Беларусью и собственные способы оказания давления. Просто встреча министров внутренних дел трёх стран была посвящена координации действий – в том числе и двусторонних, а также тому, что нужно сделать в случае возможного полного закрытия границ. Ведь даже закрытие одного погранперехода в Польше, Латвии или Литве непосредственно влияет на другие страны, нагрузка на которые возрастает. Это очень хорошо было видно во время мигрантского кризиса, поэтому министры и говорили о том, что они сплочены и готовы действовать совместно и скоординированно. И Польша – как и Литва или Латвия — вполне может принять самостоятельное решение о полном закрытии своей границы с Беларусью, если посчитает основания достаточными. Об этом будут проинформированы их коллеги из Литвы и Латвии, и которые также будут действовать скоординированно, согласно обстановке.