Литовский дипломат: не знаю, должна ли Карач жить в Литве

"Ежедневно в Литву въезжают тысячи белорусов, и первое, что следует сделать, это закрыть границу для так называемого малого туризма, не бизнеса, не несанкционированного бизнеса, а для такого туризма", – заявил во вторник А. Янушка в эфире телеканала LRT.

По мнению подписанта Акта от 11 марта, недавняя история белорусской правозащитницы Ольги Карач является "частью гибридной войны". По его словам, Литва должна занять четкую позицию по этому вопросу.

"Мы должны быть и гостеприимны, и справедливы, т. е. с теми белорусами, которых въехало несколько десятков тысяч, но, конечно, если есть такие случаи, как с Ольгой Карач и ей подобными, надо действовать очень принципиально (...). Я не знаю, должны ли они жить в Литве или нет, но считаю, что должна быть хотя бы четкая позиция", – считает А. Янушка.