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По инициативе главы делегации Литвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эмануэлиса Зингериса была зарегистрирована резолюция, требующая немедленного освобождения российского оппозиционера, правозащитника, активиста и журналиста Владимира Кара-Мурзы.
Emanuelis Zingeris
Emanuelis Zingeris
© DELFI / Domantas Pipas

Резолюцию своими подписями уже поддержали более 50 членов ПАСЕ, сообщил Сейм Литвы.

Кара-Мурза был арестован несколько недель назад в Москве по обвинению в "распространении фейков" о российской армии в Украине.

Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Резолюция не только призывает к освобождению правозащитника, но и призывает Западный мир следить за ходом дела и ужесточить санкции против России.

"Мы не можем мириться с попытками кремлевского режима заставить замолчать всех несогласных и осуждающих войну России в Украине, военные преступления и преступления против человечности. Российские спецслужбы уже дважды пытались отравить Кара-Мурзу. С учетом попыток Кремля расправиться с Алексеем Навальным, его жизнь сейчас в серьезной опасности", — заявил Зингерис.

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