Литовские военные корабли участвуют в международных учениях BALTRON Squadex 2023

Сообщается, что целью учений является укрепление сотрудничества между военно-морскими силами стран Балтии и совершенствование минно-поисковых операций.
В учениях участвуют штабной-снабженческий корабль ВМС Латвии "Varonis" (A-90), в настоящее время выполняющий функции штаба BALTRON, а также "Virsaitis" (A53), патрульное судно "Viesite" (P-07) и военные корабли Литвы: противоминный "Skalvis" M53, патрульный "Dzūkas" (P12). Учения возглавляет командующий BALTRON командир Янис Ауце.
"BALTRON Squadex" продлится до субботы. 26 августа в Риге, на Лесном кладбище состоится минута молчания и возложение цветов у места захоронения первого командира BALTRON капитана Илмара Лещинского. В завершении учений судна причалят в Рижском пассажирском порту, чтобы принять участие в праздновании 25-летия BALTRON.
Отряд военных кораблей стран Балтии BALTRON был создан в 1998 году, в настоящее время в его состав входят корабли Военно-морских сил Литвы и Латвии, а также международный штаб, состоящий из представителей этих стран.
С 2015 года Эстония больше не направляет свои возможности, но продолжает сотрудничать со своими балтийскими соседями и тактической противоминной группой НАТО.
Эта эскадра представляет собой воинскую часть быстрого реагирования Военно-морских сил стран Балтии, одной из основных задач которой является проведение операций по поиску и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся на дне Балтийского моря со времен Первой и Второй мировых войн. В то же время это соединение служит площадкой для подготовки к участию в соединениях НАТО.