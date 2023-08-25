Литовские военные корабли участвуют в международных учениях BALTRON Squadex 2023

С 2015 года Эстония больше не направляет свои возможности, но продолжает сотрудничать со своими балтийскими соседями и тактической противоминной группой НАТО.

Эта эскадра представляет собой воинскую часть быстрого реагирования Военно-морских сил стран Балтии, одной из основных задач которой является проведение операций по поиску и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся на дне Балтийского моря со времен Первой и Второй мировых войн. В то же время это соединение служит площадкой для подготовки к участию в соединениях НАТО.