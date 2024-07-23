2024.07.23 11:16

Литовские военнослужащие отправляются на международную операцию НАТО "Блестящий щит"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
литовский тральщик Skalvis (М53)
литовский тральщик Skalvis (М53)

Во вторник литовский тральщик Skalvis (М53) и бригада водолазов-саперов ВМС Португалии отправятся на международную операцию НАТО „Блестящий щит“.

Противоминный корабль Skalvis (М53) под командованием капитан-лейтенанта Андрюса Нарбутаса с 26 июля на пять месяцев примкнет к 1-й группе противоминных кораблей постоянной боеготовности НАТО, сообщает Литовская армия.

В сообщении подчеркивается, что впервые в истории Военно-морского флота Литвы (ВМС Литвы) литовскому тральщику будет причислена бригада водолазов-саперов из зарубежной страны – Португалии.

„В состав экипажа войдут 6 военнослужащих, которые вместе с нашими моряками будут выполнять задачи до октября. Позже португальцев заменят литовские водолазы-саперы ВМС Литвы“, – говорится в пресс-релизе.

ВС Литвы напоминают, что с прошлого года 1-я группа противоминных кораблей постоянной боеготовности НАТО участвует в долгосрочной операции „Блестящий щит“.

Основная задача операции — укрепление восточного фланга Альянса дополнительными средствами военно-морского флота союзников, морского наблюдения и противовоздушной обороны.

Церемония проводов военнослужащих пройдет на Флотилии военных кораблей в Клайпеде, говорится в пресс-релизе.

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