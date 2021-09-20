Поддерживающая президента Владимира Путина партия "Единая Россия" после выборов должна сохранить за собой парламентское большинство, несмотря на снижение доверия в обществе, о котором свидетельствуют социологические опросы.

Сами выборы были омрачены расправой с политическими оппонентами.

"Для меня как для политика приемлемо мнение, которое (европарламентарий) Андрюс Кубилюс закрепил в своем рапорте – что мы не должны признавать эти выборы законными, так как мне они похожи на те выборы, которые я помню в своем детстве в Советском Союзе, это была просто имитация выборов", – сказал BNS в понедельник председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павилёнис.

Он подчеркнул, что представители оппозиции на выборах по сути были устранены, а международным организациям не было разрешено за ними наблюдать.

"На мой взгляд, никто давно не верит, что это демократия. Это фарс, которым пытаются оправдать различные преступные действия российского руководства", – сказал председатель КИД.

Глава Группы по парламентским связям с Россией, консерватор Матас Мальдейкис говорит, что выборы были "игрой в легитимизацию власти", а Запад не должен их признавать.

И все же он отметил, что такое решение принято не будет в надежде сохранить вероятность диалога с Москвой.

"Это были очередные гибридные выборы в России, которые мы видели уже много лет. Выглядят как выборы, но реально это – имитация, их игра с целью легитимизации власти. Это просто подготовка к президентским выборам 2024 года, так как Владимир Путин планирует опять стать президентом, и эти выборы были для него очень важны для сохранения вертикали, демонстрации того, что он полностью контролирует ситуацию", – сказал BNS М. Мальдейкис.

Он также отметил, что нарушения выборов в России повторяются и "на Западе чувствуется определенная усталость, потому что каждый раз видят один и тот же результат".

"Моя политическая позиция, что Запад должен не признавать эти выборы, так понятно, что это не были выборы. Но (такой сценарий) я с трудом представляю, потому что для Запада это значило бы перейти Рубикон, они все еще представляют, что проблема в России – это проблема пропаганды, и об этом можно договориться", – сказал М. Мальдейкис.

"Запад не может позволить себе перерезать такую пуповину, как связи с парламентариями, потому что они представляют, что это один из последних каналов для поддержания какого-то диалога", – подытожил парламентарий.

Комментируя выборы в России, член КИД, "крестьянин" Гедрюс Сурплис сказал, что "ничего удивительного или нового не произошло", а Литве следует сохранять внимание к этой стране.

"Просто при наблюдении за ситуацией как в России, так и в Беларуси у меня закрадывается мысль, что мы легко позволяем рассеять наше внимание и сейчас решаем такие вопросы, как отношения с Китаем, и, похоже, забыли о борьбе Беларуси за демократию. Так что, похоже, что российские выборы уже были пущены на самотек, потому что никто ничего нового не ждет", – сказал BNS Г. Сурплис.

"Если говорить о будущем, мы все понимаем, что в России очень загодя ведется подготовка к будущим президентским выборам, нам опять же нужно два года помогать людям, которые ждут в России более демократических выборов, мы не можем рассеивать наше внимание на такие дела, как вызванный Беларусью миграционный кризис или те же отношения с Китаем, нам следует концентрироваться на таких вещах, которые очень тесно связаны с безопасностью Литвы", – сказал член парламентского КИД.

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в понедельник заявил, что выборы в Госдуму России проходили в условиях ущемления политических и гражданских прав и действия власти вызывают сомнения в прозрачности выборов.

"Органы власти России, воспользовавшись репрессивными законами об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях", еще больше ограничили права человека, функционирование демократии и свободу прессы", – говорится в обнародованном в понедельник заявлении.

Согласно заявлению МИД, эти действия еще больше ограничили политический плюрализм и "демонстрируют отступление России от демократических стандартов и вызывают сомнения в прозрачности выборов".

Правящая партия России "Единая Россия" в понедельник заявила, что обеспечила себе большинство голосов (две трети) на выборах в Госдуму. Оппозиция называет эти выборы сфальсифицированными.

Парламентские и местные выборы проведены после расправы с деятелями оппозиции, включая находящегося в заключении самого известного критика Кремля Алексея Навального.

После подсчета 85% голосов "Единая Россия" лидировала с 49,76% голосов; на втором месте была Коммунистическая партия, которая обеспечила себе поддержку электората 19,61%.