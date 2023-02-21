aA
Литовские политики из-за участия России решили бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Как заявила Elta глава делегации Вилия Алекнайте Абрамикене, если Австрия изменит свою позицию и не предоставит возможность представителям России участвовать во встрече, решение о бойкоте зимней сессии еще может измениться. Однако, отмечает политик, надежд уже нет.
Vilija Aleknaitė-Abramikienė
Vilija Aleknaitė-Abramikienė
© Asmeninio archyvo nuotr.

"Мы до последнего момента ждем правильного решения Австрии. Если бы я узнала, что австрийцы отказываются впускать делегацию России, решение изменилось бы. Но надежд нет", - сказала Elta В. Алекнайте Абрамикене.

На конференцию в Вене должны были отправиться три литовских парламентария: В. Алекнайте Абрамикене, Лауринас Касчюнас и Гедрюс Сурплис. По словам политика, делегация "как никогда едина" в решении бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Статьи по теме:
Президент Литвы в марте обратится к Европарламенту
Посoл США при ОБСЕ Майкл Карпентер: решение очень простое - Россия должна уйти

В официальных мероприятиях зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не намерена участвовать и Украина.

Как уже сообщалось, 23-24 февраля в Вене состоится зимняя сессия ПА ОБСЕ, главной темой которой будет годовщина широкомасштабного вторжения России в Украину. Сообщается, что в ней примет участие делегация страны-агрессора, в которой будут депутаты, поддерживающие захватническую войну против Украины.

Министерство иностранных дел Австрии заявило, что имеет юридические обязательства по выдаче виз делегации Российской Федерации в соответствии с соглашением с ОБСЕ.

В прошлогодней летней и осенней сессиях ПА ОБСЕ, которые проходили в Великобритании и Польше соответственно, российская и белорусская делегации не участвовали, поскольку принимающие страны не выдали им визы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi с послом США при ОБСЕ Майклом Карпентером и украинским военным историком

С событиями 26 января в выпуске новостей знакомит Анжела...

Посол США при ОБСЕ ожидает, что Штаты поддержат передачу истребителей F-16 союзников Украине

После заявления Нидерландов о готовности рассмотреть...

Глава ОБСЕ выступила против исключения России (1)

Дипломатические каналы с Россией еще пригодятся в...

TOP новостей

Новый опрос: за кого будут голосовать вильнюсцы на муниципальных выборах

Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus...

Путин: Россия приостанавливает участие в договоре по СНВ

Президент России Владимир Путин выступил сегодня с...

Эфир Delfi: Кремлевских планов громадье — Беларусь, Молдова и обращение Путина

В Вильнюсе зафиксированы новые случаи нападения на...

Где же 300 млрд для Украины? Финансовые власти ЕС так и не нашли резервы российского ЦБ

Как стало известно Delfi, вопреки заверениям европейских...

Литва устала ждать: хочет сама вводить санкции, тех, кто их будет обходить, ждут значительные штрафы

Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на...