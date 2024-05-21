Литовские пограничники в ближайшее время получат три новых вертолета и антидроновое оборудование

"В ближайшее время – договор уже подписан – в Литву должны прибыть три вертолета, которые очень важны для наблюдения за границей. И не только для наблюдения – в сотрудничестве с другими учреждениями, (при работе) с информацией, предоставляемой разведслужбами, для спасательных работ и других функций", – заявила журналистам в понедельник А. Билотайте.

По ее словам, средства инвестируются и в антидроновое оборудование, что, по мнению А. Билотайте, чрезвычайно важно для пограничников при отслеживании тенденций контрабанды.

"На границе также появилось новое подразделение, которое отвечает за беспилотные устройства – это очень важно", – сказала А. Билотайте.