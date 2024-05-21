2024.05.21 10:35

Литовские пограничники в ближайшее время получат три новых вертолета и антидроновое оборудование

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė, Agnė Bilotaitė
Ingrida Šimonytė, Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что в ближайшее время Служба охраны государственной границы (СОГГ) получит три новых вертолета и несколько десятков единиц антидронового оборудования.

"В ближайшее время – договор уже подписан – в Литву должны прибыть три вертолета, которые очень важны для наблюдения за границей. И не только для наблюдения – в сотрудничестве с другими учреждениями, (при работе) с информацией, предоставляемой разведслужбами, для спасательных работ и других функций", – заявила журналистам в понедельник А. Билотайте.

По ее словам, средства инвестируются и в антидроновое оборудование, что, по мнению А. Билотайте, чрезвычайно важно для пограничников при отслеживании тенденций контрабанды.

"На границе также появилось новое подразделение, которое отвечает за беспилотные устройства – это очень важно", – сказала А. Билотайте.

"Мы видим, что контрабандисты вышли на совершенно другой уровень – они используют дроны для перевозки контрабанды. Но у наших пограничников уже есть антидроновое оборудование, также закупается новая техника – около 60 единиц", – добавила она.

В понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните и руководство МВД и СОГГ посетили авиабазу СОГГ в Палукнисе. В ходе визита они ознакомились с перспективами развития авиационного потенциала пограничников.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии