Литовские пограничники в ближайшее время получат три новых вертолета и антидроновое оборудование

"В ближайшее время – договор уже подписан – в Литву должны прибыть три вертолета, которые очень важны для наблюдения за границей. И не только для наблюдения – в сотрудничестве с другими учреждениями, (при работе) с информацией, предоставляемой разведслужбами, для спасательных работ и других функций", – заявила журналистам в понедельник А. Билотайте.
По ее словам, средства инвестируются и в антидроновое оборудование, что, по мнению А. Билотайте, чрезвычайно важно для пограничников при отслеживании тенденций контрабанды.
"На границе также появилось новое подразделение, которое отвечает за беспилотные устройства – это очень важно", – сказала А. Билотайте.
"Мы видим, что контрабандисты вышли на совершенно другой уровень – они используют дроны для перевозки контрабанды. Но у наших пограничников уже есть антидроновое оборудование, также закупается новая техника – около 60 единиц", – добавила она.
В понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните и руководство МВД и СОГГ посетили авиабазу СОГГ в Палукнисе. В ходе визита они ознакомились с перспективами развития авиационного потенциала пограничников.