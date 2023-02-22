Литовские парламентарии подчеркивают: в играх России мы участвовать не будем

Однако политики сожалеют, что просьбы не были учтены, и, по словам члена делегации Лауринаса Кащюнаса, у деятелей Думы в эти дни в Вене будет возможность заниматься провокациями.

"Нужно знать, что делегация Российской Федерации в ПА ОБСЕ состоит из, я бы сказал, самых авторитетных сторонников Путина в Думе: персонажей от Слуцкого до Толстого, которые по сути реально интегрированы в архитектуру режима и действительно претендуют на статус военных преступников. Поэтому мы действительно решили на этот раз не находиться с ними в одном помещении и в одном городе", - в среду на пресс-конференции в Сейме сказал Л. Кащюнас.

Статьи по теме: Литовские политики из-за участия России решили бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ

"И мы делали все возможное, чтобы этого не произошло. Чтобы, с одной стороны, в Вене не появились русские, с другой стороны, последней попыткой изменить ситуацию стало то, что украинская делегация обратилась к руководству ПА ОБСЕ и предложила перенести сессию на более позднее время. И мы в ответ на предложение Украины предложили перенести ее сюда – в Литву, в наш парламент, например, в марте. К сожалению, решено оставить все как есть", - добавил он.

Поэтому, по словам Л. Кащюнаса, весьма вероятно, что в эти дни в Вене будут провокации деятелей Думы не только в выступлениях, но и на различных пресс-конференциях.

"Видимо, они попытаются гордиться, потому что могут себе это позволить… Поэтому мы решили не участвовать в этих играх", - подчеркнул политик.

Глава делегации Вилия Алекнайте Абрамикене также указала, что Россия перешла все возможные красные линии, поэтому не может участвовать в общих дискуссиях.

"Всем известно и объявлено, что в этот раз мы не поедем на зимнюю сессию в Вену. Наш мотив очень прост – мы считаем, что Россия, которая перешла все возможные красные линии и нет такого международного правого акта, который бы она не нарушила, она не должна участвовать в общих дискуссиях с парламентариями других стран. Тем более, что это как политически, так и морально болезненно для украинской делегации", - отметила парламентарий.

ELTA напоминает, что в официальных мероприятиях зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не намерена участвовать и Украина.

Как уже сообщалось, 23-24 февраля в Вене состоится зимняя сессия ПА ОБСЕ, главной темой которой будет годовщина широкомасштабного вторжения России в Украину. Сообщается, что в ней примет участие делегация страны-агрессора, в которой будут депутаты, поддерживающие захватническую войну против Украины.

Министерство иностранных дел Австрии заявило, что имеет юридические обязательства по выдаче виз делегации Российской Федерации в соответствии с соглашением с ОБСЕ.

В прошлогодней летней и осенней сессиях ПА ОБСЕ, которые проходили в Великобритании и Польше соответственно, российская и белорусская делегации не участвовали, поскольку принимающие страны не выдали им визы.