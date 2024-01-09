Литовские парламентарии планируют визит на Тайвань

"Удалось собрать очень хорошую делегацию из представителей как правящих, так и оппозиции, она действительно очень сбалансированная. И я думаю, что это будет политически сильный визит", – порадовался он.

"В ближайшее время на Тайване пройдут президентские выборы, и делегация Сейма Литовской Республики, которую я возглавлю, будет первой с новоизбранным президентом – неважно, кто из кандидатов победит. Это важная оценка Литвы, и в понимании протокола, это очень значимый и важный шаг, потому что он свидетельствует о том, что отношения между Тайванем и Литвой находятся в очень высокой точке", – сказал М. Малдейкис.

Несмотря на то, что, по мнению политика, данный визит, скорее всего, вызовет реакцию Пекина, все же, как считает депутат, волноваться по этому поводу не стоит.

М. Малдейкис утверждает, что встреча новоизбранного президента Тайваня с делегацией литовских парламентариев состоится по взаимной инициативе.

"Тайваньцы давно приглашали, и я подумал, что было бы хорошо, если бы мы первыми встретились с новым президентом, первыми услышали его послание как к Литве, так к Евросоюзу и всему мировому политическому сообществу", – сказал политик.

Парламентарий не исключает, что этот шаг депутатов Сейма Литвы может получить ответную реакцию со стороны Китая. Однако, по его мнению, действий Пекина опасаться не стоит.

"Китай, по правде говоря, уже все испробовал против нас. У нас была торговая война с Китаем, которую мы выиграли. Однако в Литве мы не хотим себе этого говорить, но посмотрите, где мы находимся, понимая, что Китай пытался с нами сделать – мы, по сути, ее выиграли", – сказал М. Малдейкис.