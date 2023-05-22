Литовские дипломаты приняли участие в акциях солидарности с белорусскими политзаключенными

В Вильнюсе, возле стены в честь лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, были зачитаны имена всех политзаключенных. На данный момент, по данным правозащитных организаций, в Беларуси политзаключенными уже признаны 1 525 человек. Их имена зачитывали дипломаты из Литвы, Ирландии, Польши, Канады, Нидерландов, Финляндии, Швеции, США и других стран, представители неправительственных организаций, священнослужители, журналисты, бывшие политзаключенные, члены семей политзаключенных.
В Ватикане посольства Литвы и Польши организовали Святую Мессу, посвященную белорусским политзаключенным, и выставку портретов политзаключенных.
Как указывается в сообщении МИД, литовские дипломаты также участвовали в акциях солидарности с белорусскими политзаключенными, проведенных в других странах.
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