Литовские дипломаты приняли участие в акциях солидарности с белорусскими политзаключенными

В Вильнюсе, возле стены в честь лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, были зачитаны имена всех политзаключенных. На данный момент, по данным правозащитных организаций, в Беларуси политзаключенными уже признаны 1 525 человек. Их имена зачитывали дипломаты из Литвы, Ирландии, Польши, Канады, Нидерландов, Финляндии, Швеции, США и других стран, представители неправительственных организаций, священнослужители, журналисты, бывшие политзаключенные, члены семей политзаключенных.

В Ватикане посольства Литвы и Польши организовали Святую Мессу, посвященную белорусским политзаключенным, и выставку портретов политзаключенных.

Как указывается в сообщении МИД, литовские дипломаты также участвовали в акциях солидарности с белорусскими политзаключенными, проведенных в других странах.