Литовская земельная служба расторгла договор с "Домом Москвы" в Вильнюсе

"Такое решение НЗСЛ принято с учетом постановления Верховного административного суда Литвы, в котором говорится, что деятельность "Дома Москвы" представляет угрозу национальной безопасности", — говорится в сообщении службы в понедельник.
Решение по поводу государственного земельного участка площадью 1446 кв. м на улице А.Юозапавичюса в столице было принято на прошлой неделе после вступления в силу соответствующего постановления суда.
Вильнюсское городское самоуправление обратилось в НЗСЛ по поводу расторжения договора на использование земельного участка с публичным учреждением "Московский культурно-деловой центр – Дом Москвы", а по поводу сноса здания – в Государственную инспекцию планирования территорий и строительства.
В оценке угроз национальной безопасности Департамента национальной безопасности Литвы за 2017 год говорится, что перспективы проекта "Дома Москвы" в Вильнюсе "имеют относительно высокое символическое и практическое значение для России как потенциального инструмента ее влияния, политики соотечественников и публичной дипломатии".
Осенью прошлого года Верховный административный суд Литвы окончательно отклонил жалобу застройщика "Московский культурно-деловой центр - Дом Москвы" на невыданное разрешение на строительство.
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