Литовская таможня ужесточает контроль над экспортом легковых автомобилей

Также при экспорте, реэкспорте или транзите автомобилей не старше пяти лет вместе с дополнительными документами в обязательном порядке в таможню должна будет подаваться декларация, в которой производитель подтверждает, что ему известен пользователь произведенного им товара и он уверен, что товар не будет использован в обход условий применения международных санкций.
Кроме того, с 4 июня текущего года при экспорте, реэкспорте или транзите легкового автомобиля, приобретенного физическим лицом, в Беларусь вывезти автомобиль сможет только владелец.
Таможня применяет ужесточенные меры в рамках подписанного в Вильнюсе 9 мая этого года Пятистороннего европейского таможенного соглашения о применении единых контрольных мер по реализации санкций.
Литовская таможня руководствуется регламентом Европейского союза об ограничительных мерах с учетом действий России по дестабилизации ситуации в Украине, который запрещает прямую или опосредованную продажу, поставку, передачу или экспорт физическому или юридическому лицу, субъекту или организации в России или для использования в России.
В случае выявления таможней факта регистрации автомобилей, экспортированных в третьи страны, в России, это будет считаться нарушением регламента ЕС. В отношении экспортера, после уведомления об этом, будет начато расследование.
Также экспортеру будет запрещено осуществлять экспортные таможенные процедуры в отношении легковых автомобилей до завершения расследования, то есть до выяснения всех обстоятельств, связанных с регистрацией экспортированного легкового автомобиля в России.