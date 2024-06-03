Литовская таможня ужесточает контроль над экспортом легковых автомобилей

Также при экспорте, реэкспорте или транзите автомобилей не старше пяти лет вместе с дополнительными документами в обязательном порядке в таможню должна будет подаваться декларация, в которой производитель подтверждает, что ему известен пользователь произведенного им товара и он уверен, что товар не будет использован в обход условий применения международных санкций.