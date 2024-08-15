Литовская помощь Украине: переданы прицепы, бронемашины и противодронные системы

По данным Министерства национальной обороны Литвы, всего в августе будет передано 14 бронемашин М113, пусковые комплексы малой дальности по защите воздушного пространства с ракетами, противодронные системы, индивидуальные противодронные подавители, вездеходы с запчастями, оружие, боеприпасы, дымовые заряды, аксессуары к оружию и их части.