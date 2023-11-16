Литовская пехотная бригада "Железный волк" участвует в учениях в Германии

Как информирует Литовская армия, в рамках трехнедельных учений военнослужащие бригады "Железного волка" вместе с более чем 2000 военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров будут практиковаться в планировании оборонительных и наступательных операций.

"Я рассматриваю учения как прекрасную возможность для штаба потренироваться в составе дивизии, углубить взаимодействие со стратегическими союзниками Литвы – немецкими солдатами, а также как хорошую возможность улучшить лидерские, управленческие и координационные навыки", - сказал командир бригады полковник Аурелиюс Мотеюнас.

Международные учения командных элементов Schneller Degen ежегодно организуются Вооруженными силами Германии. Эти совместные учения укрепляют военное сотрудничество между странами НАТО и государствами-партнерами, демонстрируют силу обязательств и важность солидарности Альянса, говорится в сообщении.