Литовская армия: за месяц зафиксировано 138 случаев распространения дезинформации, основное внимание – Украине

Поддержка Украины западными странами, в том числе Литвой (переброска военной техники, обучение военнослужащих) преподносилась как подстрекание к войне, а Альянс обвинялся в непосредственном участии в войне в Украине, сообщает Литовская армии.
"Распространялась дезинформация о том, что страны Балтии якобы организовали атаку беспилотников на псковский аэропорт, в результате которой были повреждены четыре военных самолета Ил-76. Целью дезинформации было убедить аудиторию в том, что НАТО косвенно вовлечено в войну с Россией, а с этой целью используются Литва, Латвия и Эстония. Нападение даже назвали casus belli (предлог для войны)", – говорится в пресс-релизе Литовской армии.
Отмечается также, что Кремль через подконтрольные ему источники распространяет утверждения о том, что военная деятельность НАТО в странах Балтии и Польше на границах с Россией и Беларусью представляет угрозу Союзному государству. Закрытие пограничных пунктов пропуска рупоры пропаганды назвали беспрецедентной враждебной деятельностью, говорится в пресс-релизе.
"Это информационное прикрытие было призвано оправдать действия России, вызывающие напряженность во всем регионе: размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, размещение и деятельность наемников "Вагнера" на территории страны. Активно развиваются враждебно-пропагандистские нарративы о "наступательных целях" НАТО, вероятно, в рамках подготовки к пиар-кампании нескольких совместных российско-белорусских военных учений, которые пройдут в сентябре", – подчеркивается в опубликованном пресс-релизе.
По мнению военных аналитиков, враждебные страны, распространяя дезинформацию, стремились убедить свою внутреннюю аудиторию поддержать политику Кремля как в контексте стран Балтии, так и в контексте отношений с НАТО. Тем временем аудиторию западных стран пытались убедить в том, что Литва и Польша предпринимают агрессивные действия против Беларуси, а совместные российско-белорусские военные учения являются оборонительным ответом на угрозу, исходящую со стороны НАТО.
В Литовской армии отмечают, что Кремль, усиливая информационное давление на Литву и распространяя дезинформацию, добивался конкретного эффекта – не допустить закрытия польских и литовских пограничных пунктов с Беларусью. Также чтобы принимались неверные решения внутри страны из-за гиперболизированной "вагнеровской" угрозы, ухудшились трансатлантические отношения и снизилось доверие общества к Литовской армии и НАТО.
Одним из важнейших эффектов, которого Кремль добивается в последние полтора года, является уменьшение поддержки Украины западными странами и их жителями, подчеркивается в пресс-релизе Литовской армии.