Поддержка Украины западными странами, в том числе Литвой (переброска военной техники, обучение военнослужащих) преподносилась как подстрекание к войне, а Альянс обвинялся в непосредственном участии в войне в Украине, сообщает Литовская армии.

"Распространялась дезинформация о том, что страны Балтии якобы организовали атаку беспилотников на псковский аэропорт, в результате которой были повреждены четыре военных самолета Ил-76. Целью дезинформации было убедить аудиторию в том, что НАТО косвенно вовлечено в войну с Россией, а с этой целью используются Литва, Латвия и Эстония. Нападение даже назвали casus belli (предлог для войны)", – говорится в пресс-релизе Литовской армии.