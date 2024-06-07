Литовская армия получила приобретенные в прошлом году тяжелые погрузчики

Контракт на закупку тяжелых погрузчиков был подписан в январе прошлого года. Указывается, что техника стоимостью 17 млн евро была закуплена у итальянского производителя Magni.

Приобретенные тяжелые погрузчики предназначены для погрузки тяжеловесных грузов, контейнеров, боеприпасов и оборудования массой до 25 тонн. Они также будут служить для ремонта тяжелой боевой техники и выполнения других инженерных и полигонных задач.