2024.09.20 14:57

Литовская армия получила партию дронов стоимостью 2,5 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Дроны
Дроны
ФОТО: kam.lt

Первые микродроны (квадрокоптеры) Parrot Anafi UKR поступили на склады Литовской армии. Контракт на их покупку стоимостью 2,5 млн евро был подписан с ЗАО Deftools в июне этого года.

„Шаг за шагом мы расширяем возможности различных типов дронов в Литовской армии. Это не только позволит нам подготовить больше операторов дронов, но и укрепит наши оперативные возможности“, - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Как указывает Министерство обороны, беспилотники Parrot Anafi UKR были разработаны в рамках международной программы по обеспечению украинских сил эффективной многоцелевой платформой микро-класса. Эти дроны приспособлены для работы в сложных условиях радиоэлектронной борьбы. В ближайшее время планируется обучить первых операторов этих дронов.

К 2030 году на приобретение всех типов дронов запланировано около 200 млн евро. Ежегодно планируется выделять в среднем 30 млн евро, указывает министерство.

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