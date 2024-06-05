2024.06.05 15:06

Литовская армия получила новую партию военных внедорожников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: KAM
Министерство обороны сообщает, что в среду в автопарк Литовской армии доставлена очередная партия новых военных внедорожников.

Первая партия внедорожников Mercedes-Benz G 350 d поступила в автопарк армии в ноябре прошлого года, а сейчас получены и остальные.

Как указывает министерство, эти автомобили будут использоваться практически во всех воинских частях Литовской армии. С их помощью солдаты будут выполнять задачи мирного времени, тыловое логистическое обеспечение и другие операции.

Минобороны напоминает, что контракт на покупку этих транспортных средств стоимостью почти 32 млн евро был подписан в 2022 году.

В этом году более 45 проц. оборонного бюджета, или почти 1 млрд евро, запланировано выделить на модернизацию Литовской армии.

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