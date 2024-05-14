Литовская армия получила дополнительную партию противотанковых ракет Javelin

Как сообщили в Минобороны, в рамках укрепления потенциала Вооруженных сил Литвы подразделения Сухопутных войск ВС Литвы будут оснащены ракетами.

"Получаемая и закупаемая у США противотанковая система Javelin, несомненно, способствует долгосрочному повышению боевой мощи Литовской армии и усилению сдерживающего эффекта", – заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Соединенные Штаты Америки являются одним из главных партнеров Литвы в сфере закупок оборонной техники: Литва закупает у США не только противотанковые ракетные комплексы Javelin, но и бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетно-артиллерийские системы Himars, ракеты AMRAAM средней дальности для систем ПВО NASAMS, дроны Switchblade и т.д.